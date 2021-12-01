В Омской области за сутки заразился ковидом 581 человек

Омичи продолжают заражаться, но большинство из них переносят болезнь в легкой форме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области пока напряженной остается ситуация с коронавирусом. По последним данным. За сутки в регионе выявили 581 заболевшего, а за все время пандемии этот показатель составил 115 149 человек.

Продолжает понемногу расти и количество выздоравливающих. За сутки медики выписали 779 человек. За все время наблюдений справиться с ковидом удалось 90 877 людям.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные исходы. За сутки от ковида в регионе умерли 13 человек, а за все время пандемии вирус унес 2 837 человек.

По данным омского минздрава, в прививочной компании поучаствовал уже 915 221 человек. Все они поставили первую прививку от ковида. Вакцинированных двумя компонентами пока заметно меньше, всего 657 775 человек.