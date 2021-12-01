В Омске силовики накрыли банду подпольных оружейников

Нелегальных торговцев оружием нашли еще в 20 регионах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Омской области, как и во многих других регионах России, проходили спецоперации по поиску и прекращению подпольных оружейных. По всей стране сотрудники ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии нашли 17 подпольных мастерских и задержали 85 причастных к этому бизнесу человек. Одна из таких мастерских функционировала и в Омске. Недавно в нашем регионе уже сообщалось о выявлении черных торговцев оружием. Они занимались переделкой пневматического или сигнального оружия в боевое и его продажей.

Подобные спецоперации в ноябре прошли еще в 20 регионах страны: Москве, республиках Бурятия, Мордовия, Удмуртской и Чувашской республиках, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, сообщает Интерфакс.

В ходе этих операций у подпольных оружейников изъяли 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 6 пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья и другие виды оружия.