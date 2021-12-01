Бывшему главе Тевризского района Омской области дали почти 4 года за кражу 8 миллионов из бюджета

Бывшему главе придется еще и вернуть украденные деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Виновным признал омский суд бывшего главу Тевризского районе Омской области в мошенничестве. Дело уже рассматривалось в суде, но тогда подозреваемого оправдали.

По материалам следствия, в 2016-2018 годах он занимал должность председателя ПСПК «Тевриз». Используя служебное положение и доверие чиновников из областного министерства сельского хозяйства занимался оформлением поддельных документов. Благодаря этому из федеральных субсидий за два года ему удалось похитить 8,2 миллиона рублей.

После первого оправдательного приговора прокурор подал апелляцию, сообщают в пресс-службе ведомства. После повторного рассмотрения дела суд согласился с доводами обвинения и назначил подсудимому наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы. Кроме этого бывшему главе придется вернуть украденные деньги. Приговор пока не вступил в законную силу.