Райффайзенбанк выяснил, что раздражает россиян в их домах

Слабая звукоизоляция раздражает тех, кто живёт в новостройке, а соседи — владельцев недвижимости в домах с историей, показало исследование Райффайзенбанка.

Среди опрошенных россиян 26% живут в новостройке, 61% — в доме с историей, а 13% — в собственном доме. Больше всего респонденты жаловались на слабую звукоизоляцию (43%), поборы управляющей компании (37%) и соседей (30%). 27% беспокоит также переполненность парковки.

Интересно, что слышимость в доме раздражает больше женщин (45% против 40%), а вот мужчины острее реагируют на отношения с управляющей компанией (42% против 32%). Наличие детей также сказывается на терпимости к шуму. Больше всего не готовы мириться с нарушителями тишины респонденты, у которых нет детей даже в планах (50%), чем тех, у кого есть хотя бы один ребенок (43%) или двое детей (37%).

Слабая звукоизоляция раздражает больше всего тех, кто живет в новостройке, чем во вторичке (53% против 46% соответственно). И, ожидаемо, это не проблема для тех, кто живет в своем доме: на это жалуются только 11% домовладельцев. А вот соседи, напротив, раздражают больше тех, кто живёт в доме с историей (32% против 25% тех, кто живет в новостройке), как и поборы УК (41% против 36%). Годом ранее жители новостроек главным раздражающим фактором в доме назвали также слышимость. Его обозначили 53% респондентов. Тогда же 15% были недовольны большим количеством квартир на этаже, а 28% переполненностью парковки во дворе.

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