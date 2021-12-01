В Омске определили подрядчика для благоустройства Городского сада

В следующем году начнут выполнять первую часть проекта. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Одной из территорий, которые по нацпроекту благоустроят в 2022 году, стал Городской сад. Это протяженная территория за ТЮЗом. Там планировали создать несколько зон для детей, активного и спокойного отдыха.

Сейчас мэрия определилась, кто займется работами. Победителем торгов стала фирма ООО «ЗавГор». Они предложили самую выгодную цену выполнения контракта – 17,3 миллиона. Изначально мэрия была готова заплатить почти 20 миллионов. Это будет только первый этап реконструкции, в его рамках должны появиться плитка и гранитные бордюры на тротуарах вдоль проспекта Карла Маркса, новые цветники, лавочки и урны. Второй этап благоустройства начнется только в следующем году.

Начать работы подрядчик сможет 15 апреля, а закончить должен к сентябрю. Отметим, что сейчас уже ведутся подготовительные работы, кое-где уже появились строительные заборы.