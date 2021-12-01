Омич ворвался в квартиру незнакомца и вынес деньги и телевизор

Грабитель не успел сбыть все имущество, большую его часть вернули хозяину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Странная история произошла с 51-летним омичом. Вечером он спокойно сидел дома, отдыхал после работы, когда в двери настойчиво постучали. Игнорировать визитеров не вышло, поэтому мужчина открыл дверь.

На пороге стоял незнакомец, заявивший, что здесь живет его должник. Хозяин квартиры попытался объяснить, что никого здесь кроеме него нет, но получил только несколько ударов. Пока хозяин жилья приходил в себя, незнакомец вынес из квартиры деньги, куртку, телефон и телевизор. Сразу после этого омич обратился в полицию.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 39-летний омич судимый за кражи и грабежи. Телевизор он успел сдать в ломбард, а все остальные вещи вернули хозяину. Грабителю теперь грозит срок до 12 лет.