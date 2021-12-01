Вакцинированные омичи смогут бесплатно кататься на коньках в новогодние праздники

Вакцинированные в декабре омичи смогут бесплатно сходить на каток на праздниках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О необычной акции объявили омские власти. В этом году уже начали работать открытые катки на стадионах, но посещение там платное и с обязательным предъявлением QR-кодов. Мэрия решила сделать омичам новогодний подарок, в период длинных выходных в честь праздника некоторые смогут ходить на катки бесплатно.

Единственным условием станет прохождение полного курса вакцинации в декабре. Если человек поставит прививку с 1 по 31 декабря, то в новогодние праздники при предъявлении QR-кода он сможет бесплатно попасть на один из открытых катков.

- В нашем регионе активно проходит вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. А наш проект «В Новый год – за здоровьем» станет приятным дополнением для тех, кто поставит прививку в последний месяц уходящего года, - отметили представители департамента культуры.

Действовать акция будет на следующих ледовых площадках:

- «Красная звезда», ул. Масленникова, 142/1;

- «Юность», ул. Б. Хмельницкого, 221;

- «Энергия», ул. Челюскинцев, 98/1;

- ледовая арена им. Леонида Киселева, ул. 70 лет Октября, 8/1.