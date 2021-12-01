Омский предприниматель хочет построить у Старозагородной рощи термальный комплекс

Реализация проекта затянется из-за статуса приобретенных участков земли.

Накануне стало известно, что часть территорий дендросада имени Гензе все же переходит в статус рекреационных земель. Это произошло несмотря на скепсис со стороны многих омичей и активистов. Мэрия планирует сделать там парк, даже был представлен примерный проект.

Появились новые подробности о том, что будет происходить с дендросадом и прилегающими территориями. Их часть неподалеку от Старозагородной рощи, которую, к стати, начнут реконструировать в этому году, выкупил омский бизнесмен Павел Оркиш. Об этом говорят данные публичной кадастровой карты. Согласно ей, на этих участках разрешено строительство среднеэтажного жилья и многоквартирных домов средней этажности. Но, как поделился Павел Оркиш в разговоре с «Супер Омском», жилой застройки в этом районе точно не будет. Он хочет создать объект куда более интересный для омичей.

- Видим на этом участке рекреационно-досуговый объект, например, какие-то открытые термальные бассейны, бани, чтобы обязательно была зелень, может быть, оранжереи. Хотим сделать оазис зелени, воды в центре города. Мы работаем в направлении термального комплекса. Такие комплексы людьми востребованы, мы посмотрели на примере других поколений, - отметил бизнесмен.

Но, по его словам, реализации проекта пока ждать не стоит. На самом деле эти земли попали в категорию территорий, где невозможно никакое строительство, кроме хозяйственных построек. Так они обозначены в генплане города. Чтобы построить термальный комплекс эти земли нужно перевести в другую категорию, а это не быстрый процесс. Сейчас бизнесмен ведет переговоры по этому поводу.