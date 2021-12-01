Ветлаборатория нашла антибиотики в партии омских бройлеров

В Омске постоянно следят за качеством ввозимой и поступающие на прилавки продукцией. Не стала исключением для проверки и партия циплят-бройлеров.

Специалисты Омского референтного центра Россельхознадзора взяли для тестирования несколько образцов из партии. В мясе куриц обнаружили два антибиотик из группы хинолонов: энрофлоксацин и ципрофлоксацин. Их производители должны были вывести из мяса. Результаты проверки уже передали Роспотребнадзор.

Подобные антибиотики используют, например, при лечении сельмонеллеза, но проблема больше кроется в побочных эффекта от их приёма. По данным ёжиков, при длительном употреблении возможны проблемы с мышцами и разрывы сухожилия, а также проблемы с сустава и и нервами.