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Общество30 ноября 2021 11:58

В мороз омичи две недели остаются без тепла

На холодные батареи жалуются жильцы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Целый дом остался без отопления на две недели.

Целый дом остался без отопления на две недели.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске уже окончательно пришла зима. Уже давно температура не поднимается выше нуля, а в квартиры омичей пришло тепло. Но, как оказалось, не во все.

Жители дома по улице Краснознаменная жалуются на отсутствие отопления. В соцсетях они написали пост, в котором рассказали, что отопления нет уже две недели.

- Дома батареи холодные, сейчас 15 градусов. Написали письмо в администрацию с параметрами температуры и собрали подписи жильцов. Как выяснилось ни показания ни письмо неделю не доходило. Как так, 21 век, люди мерзнут, дети болеют, невозможно вылечить, - жалуются жильцы в посте.

На проблему жильцов обратили внимание в Госжилинспекции. Они связались с управляющей компанией и получили ответ о том, что параметры занизила ресурсоснабжающая организация.