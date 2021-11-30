В честь 20-летия «Единая Россия» проведет приемы граждан в Омской области

В честь дня рождения, отмечаемого 1 декабря, Партия проведет дистанционные приемы граждан. С 1 по 10 декабря депутаты фракции «Единая Россия» Государственной Думы, Законодательного Собрания и городского Совета примут личные обращения граждан.

- В Омской области «Единая Россия» объединяет людей разных профессий, интересов и возрастов. Активисты партии занимаются общественной деятельностью, осознавая причастность добрых дел в истории малой Родины – Омской области, и большой страны – России. За 10 лет в работы мной были проведены сотни встреч с жителями нашего региона. Мы постоянно выезжали в районы, как на праздничные события, обычные рядовые встречи с жителями, так и не боялись экстренных аварийных ситуаций», - делился воспоминаниями Вадим Бережной, секретарь Омского регионального отделения «Единой России.

Лидер омских единороссов вспомнил как в мае 2015 года партийные активисты одними из первых прибыли в село Большие Туралы, которое из-за разлива рек было полностью затоплено, из-за чего десятки жителей пострадали. В результате совместной работы спасательных служб и волонтеров «Единой России» в село в кратчайшие сроки были доставлены тепловые пушки и предметы первой необходимости.

Активная работа ведется и в «мирное время». Молодежь стала для «Единой России» уже не просто кадровым резервом. Уже сегодня ребята в рамках партийных проектов генерируют интересные идеи, направленные на развитие городов, поселков и деревень.

- Забота о детях и молодежи – наш главный приоритет! Это инвестиция в будущее. То, что они способны в будущем заменить всех нас на наших должностях – это вне сомнений. Самое прекрасное – у них нет страха, смело предлагают и приступают к реализации задуманного. На сегодняшний день у нас два десятка интересных идей на рассмотрении. Сегодня у нас есть возможность закладывать средства в бюджет города и совместно с ребятами планировать реализацию их проектов. Очень важно, чтобы ребята были спортивными и здоровыми – поэтому сегодня их идеи по развитию спорта – например, строительство новых велодорожек в скверах, мы с радостью поддерживаем, - говорит Юрий Тетянников, заместитель секретаря Омского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Омского городского Совета.

Александр Артемов, заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия», напомнил, как все начиналось. 22 ноября 2001 года, 20 лет назад, в Омске прошло общее собрание регионального отделения общероссийской политической организации «Союз «Единства» и «Отечества».

- Делегаты от «Единства» под руководством Александра Антропенко, «Отечества»-руководитель Александр Левченко и «Всей России» - руководитель Бруно Реи тер, при участии депутата Государственнои Думы Владимира Вшивцева, единогласно приняли решение о преобразовании областного отделения союза в отделение новой партии. Здесь же избрали делегатов на объединительный съезд. Так зарождалась «Единая Россия, - рассказывает Александр Артемов.

Александр Артемов особо подчеркнул важность непрерывной, стабильной работы с обращениями и пожеланиями жителей Омской области, которая ведется на протяжении всех этих лет: «Основная задача партии — это общение с людьми, честный диалог и реальная помощь в решении проблем. Люди приходят к нам со своими наболевшими вопросами, а мы должны помочь, подсказать, направить».

Отметим, что первый единый день приемов, по случаю отмечаемого дня рождения «Единой России», состоялся в 2013 году. С тех пор это стало партийной традицией и, как и прежде, дни и недели приемов проводятся в преддверии годовщины создания партии.

Подробную информацию о графике дистанционного приема граждан можно узнать в Региональной общественная приемной партии «Единая Россия» в Омской области по номеру телефона: 8 (3812) 23-65-70