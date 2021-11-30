В Омске мэром захотел стать бывший предприниматель

В Омске появился еще один кандидат на должность мэра. Фото: ВК Дмитрий Манжос

За сутки документы в приемную комиссию подали два человека. Один из них коммунист Михаил Федотов. Ближе к вечеру стало известно о еще одном кандидате. Им стал 46-летний Дмитрий Манжос.

Известно, что он получал образование в Омске, закончил сибирский химико-механический колледж, а после отучился в техническом университете. Закончил его в 1999 году. Также раньше являлся предпринимателем. По данным открытых интернет-источников, он с 2007 года являлся соучредителем фирмы «Мега», которая занималась оказанием вспомогательных услуг для бизнеса. Манжос также являлся ее директором, но 15 сентября 2021 года фирма закрылась.