Дендросад имени Гензе в Омске официально стал рекреационной зоной

Часть дендросада все же отремонтируют. Фото: Аэрокадр

Дендросад имени Гензе стал настоящим камнем преткновения для омских властей и зеленых активистов. В прошлом году поступили предложения перевести часть земель сада из статуса особо охраняемых в статус рекреационных. По утверждениям властей, это позволит привести в порядок и использовать для отдыха омичей часть парка. С этим не согласились некоторые активисты.

Чтобы прийти к соглашению, минприроды попытались провести общественные слушания, но они закончились скандалом. Туда не пустили большую часть журналистов и активистов. После слушания прошли повторно в онлайн- формате. Теперь история, похоже, подходит к логическому завершению.

- С 7 октября по 11 ноября 2021 года были проведены общественные обсуждения по внесению изменений в градостроительную документацию проекта планировки территории дендросада. Замечания и предложения от граждан не поступили. В настоящее время по результатам общественных обсуждений подготовлен проект постановления городской администрации об утверждении документации по планировке территории, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Это значит, что часть земель все же изменят свой статус.