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Общество30 ноября 2021 9:58

В Омске новый рекорд по выздоровлениям от ковида - 752 человека

Количество заболевших при этом продолжает оставаться на том же уровне
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске продолжает оставаться высоким показатель заражаемости ковидом.

В Омске продолжает оставаться высоким показатель заражаемости ковидом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области пока продолжает сохраняться высокий уровень заболеваемости ковидом. Хотя после последнего заседания оперштаба губернатор отметил, что регион вышел на плато. Уже довольно долгое время в Омске сохраняется высокий уровень заражаемости, но цифры не растут.

По последним данным, в регионе за сутки заболели ковидом 579 человек. За все время пандемии в регионе заболели 114 568 человек.

Сегодня установлен рекорд по числу выздоровевших, по данным Роспотребнадзора, этот показатель составил 752 человека. За все время наблюдений это самые высокие цифры. Справиться с ковидом удалось всего 90 098 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. За сутки умерли от ковида 12 человек, а за все время погибли 2 824 человека.