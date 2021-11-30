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Общество30 ноября 2021 9:28

Крыша многоэтажки на Попова в Омске сгорела из-за забытой кастрюли

Хозяин квартиры на верхнем этаже забыл убрать ее с плиты
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Крышу жильцам дома восстановили за три месяца.

Крышу жильцам дома восстановили за три месяца.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Серьезный пожар произошел еще в начале лета 2021 года. Тогда вечерам 8 июня жителям дома №1 по улице Попова пришлось массово выйти на улицу из-за горящей крыши. Пожар начался в квартире на пятом этаже и распространился на кровлю.

Как оказалось, все произошло из-за беспечности сына владелицы квартиры. Он оставил на газовой плите разогреваться еду, но забыл о ней и уснул. В это время и начался пожар. Сначала он охватил только кухню, но через вентиляцию добрался и до деревянных перекрытий на крыше. Ущерб от пожара составил более 7 миллионов: 7,2 миллиона стоила сгоревшая крыша и 50 тысяч отделка и техника на кухне.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, в суде рассмотрели дело омича, устроившего пожар. Его судили по статье повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем. Он полностью признал свою вину, а суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Напомним, что крышу после пожара восстановили за счет городских средств, потому что денег на ремонт на счету дома не хватило.