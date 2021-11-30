В Омске заканчивают заливать хоккейные коробки во дворах

20 катков уже закончивают заливать.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
В этом году омская администрация обещала подготовить для катания на коньках не только большие ледовые площадки на стадионах, но и хоккейные коробки во дворах многоэтажек. Как рассказали в мэрии, сейчас на них почти закончили заливать лед и омичи совсем скоро смогут выйти на него. Заливают коробки по просьбам жителей, которые собирают в местных администрациях. В этом году покататься на коньках можно будет на 20 хоккейных коробках. Приводим их список:
Центральный округ:
ул. 20 лет РККА, 63
ул. Богдана Хмельницкого, 42
ул. 21-я Амурская, 20Б
ул. Иртышская Набережная, 19
Кировский округ:
ул. Мельничная, 67 (сквер «Нефтебаза»)
ул. Володарского, 120
ул. Конева, 34
ул. Комкова, 5А
Советский округ:
ул. Химиков, 40
пр. Мира, 34Б
ул. Нефтезаводская, 38А
ул. Киселева, 12
Ленинский округ:
ул. 22-я Марьяновская, 6
ул. 10-я Чередовая, 17/1
ул. 14-й Военный городок, 84
ул. Гашека, 24
Октябрьский округ:
ул. 7-я Линия, 190/2
ул. Юбилейная, 6
ул. 4-я Железнодорожная, 6
ул. 50 лет ВЛКСМ, 4А
Прокатиться на хоккейных коробках можно бесплатно и в любое удобное время. Вход туда свободный. Напомним также, что в Омске уже начали работать крупные городские катки на стадионах.