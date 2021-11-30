В Омске заканчивают заливать хоккейные коробки во дворах

20 катков уже закончивают заливать. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В этом году омская администрация обещала подготовить для катания на коньках не только большие ледовые площадки на стадионах, но и хоккейные коробки во дворах многоэтажек. Как рассказали в мэрии, сейчас на них почти закончили заливать лед и омичи совсем скоро смогут выйти на него. Заливают коробки по просьбам жителей, которые собирают в местных администрациях. В этом году покататься на коньках можно будет на 20 хоккейных коробках. Приводим их список:

Центральный округ:

ул. 20 лет РККА, 63

ул. Богдана Хмельницкого, 42

ул. 21-я Амурская, 20Б

ул. Иртышская Набережная, 19

Кировский округ:

ул. Мельничная, 67 (сквер «Нефтебаза»)

ул. Володарского, 120

ул. Конева, 34

ул. Комкова, 5А

Советский округ:

ул. Химиков, 40

пр. Мира, 34Б

ул. Нефтезаводская, 38А

ул. Киселева, 12

Ленинский округ:

ул. 22-я Марьяновская, 6

ул. 10-я Чередовая, 17/1

ул. 14-й Военный городок, 84

ул. Гашека, 24

Октябрьский округ:

ул. 7-я Линия, 190/2

ул. Юбилейная, 6

ул. 4-я Железнодорожная, 6

ул. 50 лет ВЛКСМ, 4А

Прокатиться на хоккейных коробках можно бесплатно и в любое удобное время. Вход туда свободный. Напомним также, что в Омске уже начали работать крупные городские катки на стадионах.