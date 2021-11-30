В Омске сократят два маршрута, чтобы автобусы ходили чаще

После изменений омичам не придется слишком долго ждать автобусы на остановках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичей ждут перемены маршрутной сети. Два маршрута будут ходить по-новому уже с 1 декабря. Но есть и спорный момент в их изменениях – они будут короче. Как рассказали в мэрии, это должно помочь сократить время ожидания транспорта.

Первым маршрутом с новыми конечными остановками станет №19. Его пустят через Авиагородок до остановки «Аэропорт». Ходить до «Поселка Магистральный» он больше не будет. Также рассчитывают, что этот маршрут свяжет Авиагородок с центром города.

Вторым сокращенным маршрутом стал №430. Раньше он доезжал до конечной остановки «Улица Индустриальная». Теперь доехать получится только до остановки 3-й Разъезд.