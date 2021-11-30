Эксперты посчитали своевременным закон о поддержке омского АПК, принятый по инициативе губернатора

Новый закон, поддерживающий сектор АПК, разработали по поручению Александра Буркова. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области приняли закон о дополнительной поддержке животноводов. В свое время поручение разработать документ давал губернатор Александр Бурков. По новому закону уже в этом году ставка по налогу на имущество для предприятий, разводящих крупный рогатый скот, составит лишь 0,01%. Условий лишь два для получения льготы: предприятие должно быть создано или модернизировано после 1 января 2021 года. При этом поголовье - не менее 20 животных.

Как рассказал первый замминистра экономики Омской области Денис Кушнер, отдельные меры касаются свинокомплексов. С 2023 года для них ставка имущественного налога будет установлена на уровне 1,2% на объекты, построенные до 1 января 2018-го. При этом власти сохраняют ставку в 0,01% на новое имущество свинокомплексов. Но претендующие на бонусы предприятия должны быть рассчитаны на 60 тыс. и более голов. Такие меры, как предполагают в региональном правительстве, позволит дополнительно привлечь инвесторов.

Эксперты считают такой законопроект региональных властей очень своевременным. Это должно придать сельскому хозяйству дополнительный толчок для развития. Налоговые преференции позволят ускорить сроки окупаемости предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота в Омской области.

Аграрии могут рассчитывать на экономию налоговых средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Если в 90-е гг. мы производили 4,7 млн тонн говядины, то сегодня – всего 1,6 млн. Свиноводство показывает примерно такие же объемы, как в 90-е. Это «быстрое» мясо, с рентабельностью у него лучше, чем у крупного рогатого скота, - считает депутат Госдумы, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. - Но если рассматривать в целом животноводство как отрасль, то оно топчется на уровне 3–4% рентабельности, это очень слабый показатель, он не позволяет расширять производство. А если учесть, что зарплата там составляет примерно 60% от средней по экономике, то, если довести ее до среднего показателя, такие предприятия вообще станут убыточными. Поэтому поддержка здесь необходима.