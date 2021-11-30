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Общество30 ноября 2021 7:30

Документы на пост мэра подал депутат Горсовета Михаил Федотов

Он ранее уже заявлял о своем желании участвовать в выборах
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Кандидатом в мэры стал Михаил Федотов. Фото: Омское областное отделение КПРФ

Кандидатом в мэры стал Михаил Федотов. Фото: Омское областное отделение КПРФ

Сегодня снова пополнился список кандидатов на выборы мэра Омска. Документы подал член партии КПРФ и депутат омского Горсовета Михаил Федотов. Сегодня он оформил все официально, но еще в начале работы приемной комиссии сообщал, что будет участвовать в выборах.

Опытный политик стал 25 кандидатом на пост мэра. С другими претендентами можно познакомиться здесь. Принимать документы комиссия продолжит до 6 декабря. Потом всем кандидатам предстоит этап собеседований, а к концу декабря в Омске должен появиться новый мэр.