Документы на пост мэра подал депутат Горсовета Михаил Федотов

Кандидатом в мэры стал Михаил Федотов. Фото: Омское областное отделение КПРФ

Сегодня снова пополнился список кандидатов на выборы мэра Омска. Документы подал член партии КПРФ и депутат омского Горсовета Михаил Федотов. Сегодня он оформил все официально, но еще в начале работы приемной комиссии сообщал, что будет участвовать в выборах.

Опытный политик стал 25 кандидатом на пост мэра. С другими претендентами можно познакомиться здесь. Принимать документы комиссия продолжит до 6 декабря. Потом всем кандидатам предстоит этап собеседований, а к концу декабря в Омске должен появиться новый мэр.