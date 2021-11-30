Омский Роспотребнадзор попросили назвать условия отмены QR-кодов

Роспотребнадзор попросили назвать условия, при которых QR-коды отменят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске прошел оперштаб, результаты которого не принесли омичам значительных послаблений. Больше всех, пожалуй, изменений ждали омские бизнесмены. Они еще задолго до оперштаба жаловались на падение прибыли из-за введения QR-кодов и предлагали их либо отменить, либо ввести вообще везде.

Отменять коды, конечно, не стали. Но на оперштабе вицегубернатор Дмитрий Ушаков попросил Роспотребнадзор составить список условий при которых QR-коды можно будет отменить.

- Кроме этого, по просьбе бизнеса попросил определить Роспотребнадзор период действия QR-кодов для ТРЦ и общепита, критерии снятия этих ограничений, - рассказал чиновник в инстаграм. Сейчас эти критерии прорабатываются.