Студенческие отряды Омского ГАУ стали призерами на Всероссийском слёте специализированных студотрядов Минсельхоза России

Цель слёта - консолидация и развитие студенческих отрядов вузов Минсельхоза России, создание общей коммуникационной площадки и диалога между СО аграрных вузов, работодателями и исполнительными органами государственной власти, формирование положительного имиджа СО аграрных вузов и привлечение внимания к их деятельности, выработка общей стратегии деятельности и подведение итогов работы студенческих отрядов аграрных вузов России в 2021 г. Слёт проходил в онлайн-формате.

Его открыл врио ректора ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ Александр Владимирович Шемякин. С приветственным словом обратился к участникам слета генеральный директор Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства Виктор Егорович Бердышев и другие.

В конкурсе участвовали 42 вуза из 54 подведомственных Минсельхозу России в 25 номинациях. Студенческие отряды Омского ГАУ были представлены в 7 номинациях конкурса и в 4 - вошли в число призеров. В номинации «Лучший отряд сельскохозяйственной направленности» по направлению «Механизация» 3-е место занял СО «Нива», по направлению «Землеустроительные отряды» - 2-е место СО «Земфаковец». В номинации «Лучший отряд социальной и иной направленности» по направлению «Волонтерство» 3-е место - СО «Полярная стрела». В номинации «Лучшая песня студенческих отрядов» - песня штаба СО «Фавн».

От Омского ГАУ в работе слёта принимали участие командир штаба СО Алексей Легута, комиссар штаба СО Оксана Вересовая, бойцы отрядов университета Кирилл Плотников, Дания Таужанова, Алена Нахлескина, Ангелина Шумкина, проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт, руководитель экспериментального центра по воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся Ирина Владимировна Карташева, координатор Штаба СО Сергей Васильевич Борисенко.