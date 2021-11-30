В Омском ГАУ провели игру «Карьера» для обучающихся по направлению подготовки «Стандартизация и метрология»

Это игра, в ходе которой участники могут смоделировать свою будущую профессиональную деятельность с момента окончания университета до завершения трудовой деятельности.

Модераторами мероприятия выступили: БУ «Областной центр профориентации», Центр профессиональной ориентации и трудоустройства, ответственная за трудоустройство, доцент Н.А. Юрк.

Обучающиеся смоделировали свое профессиональное будущее, основываясь на интересах, мотивах, целях, индивидуальных особенностях, а также развили навыки и умения, такие как прогнозирование, аргументация, коммуникация и т.д.

Ребята с интересом выслушали рекомендации специалиста центра профориентации, выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и высказали свое мнение по итогам проведения мероприятия.

Филипп Решетнев: "В ходе игры нам представилась возможность смоделировать карьеру на разных этапах своей профессиональной жизни. Выстраивать перспективы своего карьерного развития на основе стартовых возможностей, целей – ценностей и мотивов. Я и мои одногруппники с успехом анализировали предложенные ситуации, аргументировали, принимали и находили компромиссные решения, преодолевая возникшие трудности."

Нурлыхан Танатаров: "Мне очень понравилось, так как помогло прокачать коммуникативные навыки, научиться делать обоснованный выбор и узнать больше о рынке труда, видах занятости, вариантах трудоустройства, построения карьеры и профессиональных стереотипах."