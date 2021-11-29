В Омском ГАУ впервые прошёл образовательный интенсив «Agroхакатон»

Программа хакатона знакомит учащихся с основными живыми системами, с основами профессии зоотехника, основами животноводства, ветеринарии, фермерской работы, современными цифровыми технологиями в агропромышленном комплексе в естественных условиях.

Андрей Иванович Забудский, старший преподаватель кафедры технического сервиса, механики и электротехники факультета технического сервиса в АПК организовал работу круглого стола «Я в профессии». Школьники "примерили" на себя различные профессии агропромышленного комплекса, открыли свои сельскохозяйственные предприятия, станции технического обслуживания, частные организации, работающие в сфере земельно-имущественных отношений. Участникам предложили решить различные задачи по повышению эффективности работы своего предприятия.

Ольга Виталиевна Косенчук, декан факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации ИВМиБ познакомила школьников с направлениями животноводства и особенностями организации разведения различных видов сельскохозяйственных животных и птицы и получаемой от них продукции. Большой интерес у ребят вызвало обсуждение вопросов формирования затрат и получения прибыли на животноводческом предприятии.

Ирина Юрьевна Жидик, доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины ИВМиБ в начале занятия со школьниками уделила внимание вопросу промышленной технологии содержания, в результате чего создается искусственная среда обитания, по отношению к которой животные как биологический вид не имеют унаследованных механизмов адаптации. Ирина Юрьевна обсудила с ребятами, какие важные показатели микроклимата необходимо учитывать при содержании крупного рогатого скота и свиней, проектирование животноводческих объектов осуществляется в соответствии с действующими методическими рекомендациями по технологическому проектированию. Большинство ребят задавали наводящие вопросы по содержанию и лечению животных. В ходе дискуссии рассмотрели гигиенические основы доения, как один из важных факторов получения качественного сырья. Также Ирина Юрьевна рассказала ребятам о профессиональной деятельности ветеринарного врача.

Александра Михайловна Гиндемит, доцент кафедры агрохимии и почвоведения факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования на практическом занятии рассмотрела со школьниками путь образования почвы от минералов и горных пород через факторы и процессы почвообразования к строению почвенного профиля, изучению свойств почвы и оценки ее плодородия.

Валентина Ивановна Попова, доцент кафедры агрохимии и почвоведения и Надежда Константиновна Трубина, доцент кафедры агрохимии и почвоведения факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования вместе с участниками хакатона определяли кислотности почв с помощью индикатора. Разобрали процесс «мелиорации» мелом, любознательно и увлекательно, как мел, попав в пробирку, изменял цвет раствора и менял кислотность. Не менее интересно детям было узнать, где «живут» нитраты: у огурцов – под кожицей (шкуркой). Ребята познакомились с визуальной диагностикой и узнали внешние признаки недостатка элементов питания.

Вместе с Юлией Валерьевной Фризен, доцентом кафедры агрономии, селекции и семеноводства агротехнологического факультета школьники обсудили технологию возделывания различных сельскохозяйственных культур в префермских севооборотах. Ребята познакомились с продовольственным значением и кормовой ценностью различных сельскохозяйственных культур. По сноповым материалам определяли виды сельскохозяйственных культур. По семенным наборам определяли виды зернобобовых культур. Подвели итоги проработанного материала.

Александр Юрьевич Головин, доцент кафедры агроинженерии факультета технического сервиса в АПК познакомил ребят с системой севооборота в поле, научил правильно осуществлять разбивку поля на делянки. Школьники узнали, как производить правильный подбор и количество техники для выполнения сельскохозяйственных операций в зависимости от выбранной технологии и вида культуры. Далее ребята определили количество машинно – тракторного парка для обработки 10000 га земли, укомплектовали животноводческие помещения техникой для кормления животных и ухода за помещениями.

Динар Рахметуловна Баетова, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля экономического факультета познакомила ребят с направлениями подготовки, которые реализуются на факультете. Чтобы попробовать себя в этих направлениях, школьникам было предложено, разделившись на команды, спроектировать крестьянско-фермерское хозяйство. В учебных шаблонах бизнес-плана по растениеводству и животноводству команды «Кроличий рай», «Росток» и «ФПТ» оценили изменения показателей выручки, затрат и рентабельности по годам развития бизнеса.

Ребята учились мыслить критически и креативно, а также работать в команде. Участники интенсива работали в специализированных аудиториях, компьютерном классе, получили знания и некоторые навыки работы в агропромышленном комплексе.