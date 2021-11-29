Школьникам Нововаршавского муниципального района рассказали о преимуществах поступления в Омский ГАУ

Встречу со старшеклассниками открыла Анна Осиповна Богатова, специалист по учебно-методической работе Центра профессиональной ориентации и трудоустройства. В формате беседы Анна Осиповна презентовала старейший отраслевой вуз в Сибири, который готовит высококвалифицированные, конкурентоспособные кадры. Она представила направления подготовки и специальности, которые реализует университет, познакомила обучающихся с Университетским колледжем агробизнеса, рассказала об особенностях приемной кампании 2022 года.

Светлана Евгеньевна Кожанова, старший преподаватель кафедры землеустройства землеустроительного факультета познакомила школьников с землеустроительным факультетом, рассказала о специфике и особенностях обучения, количестве бюджетных мест и перспективах трудоустройства, о развитии международных отношений и проектно-грантовой деятельности на факультете.

Заведующая кафедрой землеустройства, доцент, кандидат географических наук Лариса Николаевна Гилёва рассказала старшеклассникам об уникальных особенностях работы кадастровых инженеров Российской Федерации, о едином подходе учета и регистрации объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Об интересной и насыщенной жизни в Омском ГАУ и на землеустроительном факультете рассказала представитель студенческого сообщества, студентка 3 курса, обучающаяся по специальности «Прикладная геодезия» Екатерина Плешивцева.

Она отметила, что в аграрном университете уделяют особое внимание развитию волонтерского движения, поддерживают принципы здорового образа жизни, вуз предоставляет возможность реализовать свои уникальные творческие и спортивные интересы, а также особое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов, обучающиеся обеспечиваются местами для прохождения производственных практик и трудоустраиваются по профилю специальности. Вознаграждением за старания в учебе являются знания, весомый размер стипендии.

Омский ГАУ выражает благодарность всем участникам мероприятия и приглашает ребят на День открытых дверей Омского ГАУ!