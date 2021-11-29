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Общество29 ноября 2021 3:30

День открытых дверей Омского ГАУ в Кормиловском муниципальном районе

22 ноября на базе МУК Кормиловского муниципального района «Районный Дом культуры» прошёл День открытых дверей Омского ГАУ. Мероприятие посетили около 300 школьников.
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Учащиеся приехали на встречу, чтобы пообщаться с представителями университета, получить ответы на интересующие вопросы, а также узнать о востребованности различных профессий и специальностей на рынке труда.

С приветственным словом к школьникам обратилась Валентина Александровна Гришаева, главный специалист комитета по образованию Кормиловского муниципального района. Валерий Иванович Гоман, генеральный директор ООО «РУСКОМ-Агро» рассказал ребятам о мерах поддержки молодых специалистов и их заработной плате. Валерий Иванович поделился с ребятами воспоминаниями о своём обучении в ОмГАУ и опыте работы в сельском хозяйстве. Он призвал выпускников поступать в Омский ГАУ и не бояться выбирать профессии, связанные с агропромышленным комплексом.

Любовь Михайловна Карпук, директор Центра профессиональной ориентации и трудоустройства на официальной части мероприятия представила ведущий вуз нашего региона. Она рассказала о том, на какие документы стоит обращать внимание при выборе вуза, перспективах трудоустройства и о возможностях, предоставляемых в Омском ГАУ.

Екатерина Сергеевна Дочилова, доцент кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины ИВМиБ, Вячеслав Викторович Христич, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства агротехнологического факультета, Александр Юрьевич Головин, доцент кафедры агроинженерии факультета технического сервиса в АПК, Ирина Александровна Троценко, доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов и Олжас Даулетжанович Шойкин, доцент кафедры агрохимии и почвоведения факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, Светлана Евгеньевна Кожанова, старший преподаватель кафедры землеустройства землеустроительного факультета, Евгения Владимировна Фалалеева, доцент кафедры менеджмента и маркетинга экономического факультета, Дина Сергеевна Рябкова, доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления качеством факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации ИВМиБ, Яна Евгеньевна Красношлык, преподаватель отделения биотехнологий и права Университетского колледжа агробизнеса представили направления подготовки и специальности, реализуемые на факультетах и в колледже, рассказали об истории создания и об особенностях обучения на факультетах.

Евгения Владимировна Фалалеева рассказала школьникам об особенностях поступления в Омский ГАУ в 2022 году, о наличии бюджетных мест, о возможностях получения дополнительных баллов к результатам, полученным при сдачи ЕГЭ, проинформировала обучающихся о работе приемной комиссии.

Студенты Омского ГАУ Анастасия Вайнбендер, Александрина Лешонок, Мария Казанцева, Валерия Соловьева презентовали участникам встречи внеучебную жизнь. Школьникам было интересно узнать, что у студентов есть широкие возможности проявить себя в науке, творчестве, спорте, волонтёрской деятельности, студенческом самоуправлении. Ребятам рассказали о студенческом городке с красивым парком и развитой инфраструктурой, об условиях проживания в общежитии, разных видах стипендий, которые могут получать обучающиеся, о возможности прохождения зарубежных стажировок и изучения иностранного языка.

Все участники встречи получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Выражаем благодарность организаторам и участникам мероприятия за теплый прием и проявленный интерес к площадкам Омского ГАУ. Надеемся увидеть их в рядах будущих первокурсников!