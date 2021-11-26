Сборная команда Омского ГАУ завоевала призовые места на чемпионате Омской области по пауэрлифтингу

Пауэрлифтинг - спорт для сильных духом и телом людей. Не каждый сможет вынести ежедневные тренировки, контролировать режим питания и вести правильный образ жизни. Сборная команда Омского ГАУ достойно выступила на этих соревнованиях и заняла II место среди женщин и II место среди мужчин.

Определены командные результаты среди юношей и девушек 18 лет, среди юниоров и юниорок до 23 лет.

1 место - Первенство (юниоры 19-23 года)

2 место - Первенство (юниорки 19-23 года)

3 место - Первенство (юноши 18 лет).

В составе сборной команды выступали обучающиеся Университетского колледжа агробизнеса: Аненко Павел, 22 группа, специальность "Земельно-имущественные отношения": I место в первенстве и на чемпионате (3 разряд); Дошлова Виктория, 22 группа, специальность "Земельно-имущественные отношения": I место в первенстве и на чемпионате (1 разряд); Сатвалдинов Дамир, 21 группа, специальность "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники": I место в первенстве, IV место на чемпионате (1 разряд); Токарев Константин, 21 группа, специальность "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники" – IV место в первенстве и VI место на чемпионате (1 разряд).

Очередной открытый чемпионат по пауэрлифтингу закончился, впереди у спортсменов каждодневные тренировки и новые состязания.

Тренер команды - Стрельников Сергей Павлович.