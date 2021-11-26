Студенты Омского ГАУ поучаствовали в форуме молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион»

Работа форума проходила по трем направлениям, среди которых урбанистика, экология, борьба с пандемией коронавируса. Все это актуальные темы, проработкой которых занимается современная молодежь.

Валентина Цимбал (АТФ) и Евгений Дарманчев (ФАПЭПиВ) приняли участие в работе площадки по урбанистике; Ольга Ефремова (ФВМ) и Дарья Дмитриева (ФАПЭПиВ) работали на площадке по разработке экологических проектов. Помощь в организации оказывала Анастасия Власенко (ЭФ).

На церемонии открытия форума выступил губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков, который подключился к церемонии по видеосвязи: "История взаимоотношений России и стран Центральной Азии насчитывает сотни лет. И сегодняшний форум позволит укрепить сотрудничество нашей молодежи. Форум – отличная площадка для того, чтобы инициировать новые проекты. Вы молоды и открыты для диалога, обладаете особым инновационным потенциалом, поэтому я уверен, вашими совместными усилиями будут созданы инициативы, которые сделают жизнь наших государств лучше".

В течение трех дней участники форума делились лучшими молодежными практиками. В завершение работы форума участники презентовали инициативы, которые помогут решить проблемы актуальные как для центральноазиатских стран, так и для России. Практикой работы с талантливой молодежью в Омском ГАУ поделился региональный координатор волонтеров-экологов по Омской области С.А. Муканов.

Было разработано десять социальных проектов: инициатива по экологизации форумов «Green event», форум по деловой коммуникации «#Proкричим», платформа молодежных проектов, интернациональная программа обмена студентами для прохождения практики «Опыта.NET», платформа для развития молодежного туризма «Тур де ЦАР», форум педагогов России и государств Центрально-Азиатского региона, на котором будут отработаны практики, помогающие более качественно оказывать образовательные услуги дистанционно в условиях пандемии коронавируса. Молодые лидеры решили запустить курс обучения и обмена опытом в сфере медицинского добровольчества «Профи волонтеры», платформу для обучения лидеров сферы межэтнических отношений «Алга вперед», международную экологическую организацию «Р+5», программу для школьников «Экознаника». В качестве эксперта оценку разработанных проектов проводил руководитель Центра молодежных инициатив Омского ГАУ Самат Муканов.

Своими впечатлениями об участии в форуме поделились его участники.

Валентина Цимбал: "Мне очень повезло, что я стала участницей этого мероприятия. Я выбрала направление "Что за МАФ", в рамках которого нам необходимо было за один день создать проект небольших форм. На наше удивление и изумление наших кураторов у нас получились довольно масштабные проекты за короткий промежуток времени. Я благодарна организаторам за проведение мероприятия, так как смогла почерпнуть для себя много нового, познакомиться с именитыми дизайнерами и архитекторами из Москвы и самой создать свой первый проект по студенческой программе в сфере развития территорий".

Ольга Ефремова:"Благодаря форуму, мы с командой создали проект "Цифровизация молодежной политики", который предполагает создание единой базы для проектов на территории РФ и ЦАР. Также на форуме мы посетили такие площадки как: "Существующий вклад и перспективы молодежи в сохранении экологии", мастер-класс "Развитие межкультурной осведомленности в современном деловом конспекте”, “Как эффективно взаимодействовать с партнерами из разных стран с учетом существующих культурных различий”. Мне очень понравилось, что на форуме выступали представители Всероссийских организаций и представители из других стран ЦАР".

Форум был проведен в рамках деятельности одноименного проектного офиса международного молодежного сотрудничества, базирующегося в Омской области. Теперь он будет проходить каждый год.