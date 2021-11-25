В Омском ГАУ обсудили перспективные направления селекции пшеницы

В мероприятии приняли участие представители аграрных вузов и научно-исследовательских институтов, зарубежные ученые. Семинар прошел в смешанном формате в режиме видео-конференц-связи.

Открыл семинар ведущий ученый мирового уровня в области качества зерновых культур, профессор Хамит Коксель (Турция). В своем докладе ученый подробно остановился на селекции пшеницы для здорового питания, акцентировав внимание на так называемой биофортификации - комплексе мер по улучшению питательных качеств сельскохозяйственных культур методами селекции с использованием ряда биотехнологий. Поговорили также и о правильном питании, в том числе об употреблении хлеба и хлебобулочных изделий. Завершая свое выступление, Хамит Коксель подчеркнул, что необходимо употреблять в пищу цельнозерновые продукты, так как они содержат больше питательных веществ.

О многолетних исследованиях ученых Омского ГАУ в области селекции и генетики полевых культур, об имеющихся генетических ресурсах и их влиянии на качество зерна пшеницы подробно рассказал коллегам доктор с.-х.наук, профессор Владимир Петрович Шаманин, директор международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ.

Инна Владимировна Потоцкая, доктор с.-х.наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства Омского ГАУ остановилась в своем докладе на методах оценки пищевых качеств пшеницы.

Ученые АНЦ «Омский» Игорь Александрович Белан и Вадим Станиславович Юсов доложили о селекции яровой мягкой пшеницы для повышения технологических и хлебопекарных качеств зерна и рассказали об основных путях повышения качества зерна твердой пшеницы в Западной Сибири.

Селекционеры Казахстана подготовили для семинара содержательные доклады. Так, поделился результатами испытания сортов яровой мягкой пшеницы КАСИБ в Северном Казахстане Владимир Анатольевич Чудинов, зам.директора по науке Карабалыкской СХОС (Казахстан), а о селекции твердой пшеницы для повышения урожайности и качества зерна в Западном Казахстане рассказал Владимир Игоревич Цыганков, канд.с-х.наук, зав.отделом селекции и семеноводства Актюбинской СХОС (Казахстан).

Татьяна Алексеевна Пшеничникова, канд. биол.наук, ст. науч.сотрудник, зав.сектором генетики качества зерна ИЦиГ СО РАН проинформировала об использовании сородичей мягкой пшеницы для создания молекулярно-маркированных производных форм, подходящих для различного технологического назначения.

Как обстоят дела с селекцией яровой мягкой пшеницы и какие задачи решаются для повышения качества зерна в Курганской области узнали из доклада Елены Александровны Филипповой, зав.лабораторией селекции пшеницы Курганского НИИСХ.

Завершил семинар Михаил Александрович Кузьмич, доктор с.-х.наук, зав.лабораторией технологии и биохимии зерна ФИЦ «Немчиновка» ( Московская область). Он подготовил подробный обзор современной техники и оборудования для нужд селекции и семеноводства.