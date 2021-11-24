Омский ГАУ стал победителем отбора на обучение членов студенческих отрядов по профессиям рабочих

С 15 ноября обучающиеся нашего университета приступили к освоению рабочих профессий «Санитар ветеринарный», «Оператор ветеринарной обработки животных». Продолжительность обучения – 180 часов. Обучение проходит на базе Института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ.

Участники проекта, вступившие в стройотряд, приобретут полезные практические навыки за пределами основной специальности и уже в декабре получат свидетельство о рабочей профессии. Бойцы студенческих отрядов смогут пройти специальные курсы профессиональной подготовки. Правила предоставления грантов на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Это проект молодёжной Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, впервые запущен в 2021 году, ожидается, что с 2022 года бесплатную подготовку будут проходить порядка 50 тысяч человек ежегодно.

Гранты на обучение студентов, предусмотренные правилами, получили учебные заведения, которые приняли участие в специальном отборе. В 2021 году на обучение направлено 49 млн рублей, в 2022 году ожидаемый объем финансирования – 710 млн рублей, в 2023 году – 759 млн рублей.

Обучение осуществляется на бесплатной основе. На данный момент обучение проходит в 17 субъектах РФ на базе 28 образовательных организаций. До конца текущего года студенты смогут получить профессиональную квалификацию по одной из 28 основных программ профессионального обучения.