Продолжаются мероприятия по реализации проекта «Экопарк ОмГАУ – городу Омску», поддержанного в этом году Фондом Президентских грантов и Министерством региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

Наряду с ОРОЭО «Земля – наш общий дом», грантополучателем, активное участие в решении стоящих по проекту задач принимает администрация Омского ГАУ: проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт, декан ФАПЭПиВ Наталья Викторовна Гоман, инженер по ремонту Игорь Владимирович Макотер, а также волонтеры–экологи: Самат Муканов, Юлия Андрющенко , Софья Шубина, Андрей Веремьев, Полина Щевелева, Дарья Ткачук, Михаил Бахолдин , Евгений Дарманчев.

Образовательную часть проекта продолжают экскурсии в Зоологический музей Омского ГАУ, которые профессионально и увлекательно для студентов-первокурсников провел Дмитрий Константинович Овчинников, доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, член организации. В ближайшее время зоомузей посетят школьники и обучающиеся колледжа.

Волонтеры-экологи провели 5 экологических семинаров для обучающихся школ города и области: БОУ Школа-интернат № 2 г. Омска (4 класс), БОУ г. Омска СОШ № 78 (1,3,5 классы), БОУ г. Омска СОШ № 129 (5 класс), МБО №9 «Новоомская СОШ», рассказав об основных экологических проблемах нашего региона и о том, что может сделать каждый из нас для их решения.

Приобретено и мультимедийное оборудование, которое будет в дальнейшем использоваться в образовательной и просветительской деятельности организации.

Продолжаются благоустроительные работы. У 4-го корпуса нашли свое место семейство медведей и сова. Уже изготовлены и ожидают весны скульптуры рыси, енота, ежа ушастого, бобра и куницы. Подходит к завершению работа по изготовлению скульптур журавля, гадюки, росомахи, орла и дрофы.

Для весенней посадки приобретен посадочный материал – можжевельник и спирея. Завезена земля для выравнивания мест посадки кустарников. Начинаются работы по изготовлению парковых скамеек и урн для мусора, информационных табличек к скульптурам, которые будут установлены в апреле - мае 2022 года.

Хочется надеяться, что созданный Экопарк станет комфортным местом пребывания как студентов и преподавателей нашего университета, так и жителей, гостей нашего города. Кроме того, Экопарк станет одним из маршрутов Экологической тропы по Дендропарку Омского ГАУ, способствуя экологическому просвещению и воспитанию.