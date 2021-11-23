16 ноября отдел международных связей Омского ГАУ организовал встречу студентов с известным турецким учёным Хамитом Кокселем

Встреча проходила в рамках межкультурного студенческого центра и была призвана расширить кругозор студентов в области культуры питания, сформировать у них представление о важности правильного питания и позволить им попрактиковать разговорный английский. Доктор Коксель выступил с презентацией об истории различных пищевых продуктов и предложил студентам угадать, когда было изобретено то или иное блюдо. За правильные ответы участники получали питательные призы.

После презентации студенты задавали вопросы о полезности тех или иных продуктов, о пищевых привычках самого учёного. Профессор Коксель поделился своим богатым научным опытом и пояснил, почему цельнозерновой хлеб лучше белого, в какое время года нужно употреблять больше соли и какие напитки предпочтительны.

В конце встречи учёный заострил внимание на том, что несмотря на пандемию, студентам нужно использовать все преимущества учёбы за рубежом и ездить по программам академического обмена. Хамит Коксель всегда был убежден, что наилучших результатов и в науке, и в учебе, и в построении крепкого и устойчивого общества можно добиться лишь впитывая опыт представителей разных культур, конфессий и научных школ, лишь активно налаживая сотрудничество по всему земному шару.

Участники поделились своими впечатлениями от общения с иностранным учёным:

Савинова Ксения, агротехнологический факультет:"Встреча с Хамитом Кокселем оставила как полезные знания, так и хорошее настроение. Профессор рассказал о продуктах питания, которые мы употребляем каждый день, ведь о многих вещах иногда даже не задумываемся, например о том, когда и кем тот или иной продукт был создан. По окончании представления презентации профессор Хамит Коксель поделился своим мнением и взглядом о пользе представленных продуктов, также с удовольствием ответил на наши вопросы и пообщался со студентами."

Сафронова Елизавета, агротехнологический факультет:"Во вторник я была на встрече с Хамитом Кокселем. На ней были студенты разных курсов, всего 10 человек. Мы слушали презентацию про еду, ее историю создания. Это было очень интересно и весело! Хамит подготовил конкурсы с призами, атмосфера была очень классной :) Надеюсь, у нас состоится еще не одна такая встреча и мы сможем приятно провести время вместе. Хочется добавить, что подобные встречи являются хорошей практикой английского языка, и я бы с радостью пришла на встречу с профессором ещё не один раз"

Межкультурный студенческий центр Омского ГАУ приглашает на свои встречи студентов любых факультетов желающих поехать учиться или проводить исследования за рубежом.