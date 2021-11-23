18 ноября в Омском ГАУ состоялась VI Региональная научно-практическая конференция «Школьная наука – лестница в будущее».

Участие в конференции позволяет учащимся представить свои проекты и прикладные исследовательские работы, приобрести бесценный опыт конкурсной борьбы, дополнить портфолио сертификатами участника, победителя или призера конференции.

В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. В конференции приняли участие 38 школьников из г. Омска, Омской и Новосибирской областей.

На агротехнологическом факультете работали 2 секции «Агрономия» и «Технология производства продуктов питания». Компетентное жюри заслушало 15 докладов участников конференции. Темы школьников были актуальны и охватывали почти все области растениеводства и садоводства, школьники рассказали о методах определения качественных и количественных характеристик пищевых продуктов.

Жюри секции «Экология и природопользование» факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования» заслушало 8 докладов. Изучение свойств домашних растений, исследование «зеленых» источников энергии, экологические показатели окружающей среды – такие серьезные темы затронули участники конференции.

В секции «Энергия молодых - экономике России» экономического факультета приняло участие 7 школьников. Среди особенностей работы секции отмечается разнообразие тематики докладов: от ментальной арифметики и выбора профессии до влияния пандемии на мировой экономический рост. Члены жюри отметили высокое качество представленных работ участников секции.

Преподаватели Омского ГАУ отмечают высокий уровень подготовки школьников и считают, что научные опыты и полученные результаты заслуживают наивысшей похвалы. Надеемся, что все участники продолжат заниматься наукой, и мы увидим их в числе зачисленных в наш университет в ближайшие годы.