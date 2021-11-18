Сотрудники и студенты Омского ГАУ стали участниками форума «Взломай медиапространство!»

Перед молодежью выступили продюсеры, бренд-консультанты, маркетологи, специалисты в области веб-маркетинга и рекламы в Интернете, сценаристы и авторы популярных медийных проектов TV-каналов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Красноярска. Профессионалы делились своим опытом, рассказывали собственные истории становления как специалистов в новых медийных сферах.

В первый день спикеры открывали мир медиа для самых юных участников - школьников. Так, на антилекции «Омский ГАУ - старт твоей успешной карьеры» директор Центра профессиональной ориентации и трудоустройства Любовь Михайловна Карпук рассказала об университете и возможностях, которые каждый студент может получить, обучаясь в этом вузе.

Во второй день поделилась опытом с молодой аудиторией начальник службы управления делами ректората и организационным развитием Омского ГАУ Татьяна Геннадьевна Мозжерина, выступив с презентацией «Высший разряд: как работают с внешними коммуникациями в вузе. Опыт Омского ГАУ».

Участниками форума стали студенты города Омска, в том числе и Омского государственного аграрного университета. Представители Студенческой медиаслужбы вуза с большим интересом поучаствовали во многих активностях форума.

Алина Михайленко, студентка 1 курса ЗУФ, СМС: «В качестве спикеров на мероприятии выступали продюсеры, бренд-консультанты, маркетологи, специалисты в области интернет-маркетинга, сторитейлинга и таргетированной рекламы, а одним из топовых спикеров на мероприятии был сценарист фильмов «Елки» и автор идеи «Comedy Battle». Спикеры поделились своим опытом, рассказывали истории из своей жизни, историю своего успеха как специалистов в новых медийных сферах. Нам рассказали об эффективных методах в digital-индустрии: популярных онлайн-платформах, способах и средствах размещения и продвижения информации в сети. Посетив трек про новые медиа, я сделала вывод о важности таких качеств человека как мобильность и способность приспосабливаться к новым условиям и не бояться заявить о себе, также я считаю очень важно умение принимать людей такими, какие они есть, и самое главное никогда не забывать о своей индивидуальности».

Данила Литвяк, студент 3 курса ФАПЭПиВ, СМС: «Я люблю форумы! Это возможность пообщаться с интересными людьми, узнать их историю и получить наставления, дабы не обжечься при изучении чего-то нового. Среди множества спикеров больше всего запомнились: Иван Притуляк , продюсер и ведущий утреннего “Йети Шоу” на Радио Сибирь и сценарист и участник креативной группы "Сахар,1кг" Сергей Сысоев. С “Проектом М” я знаком, грандиозный арт-объект, где можно не только посмотреть на потрясающие картины, но и получить массу полезной информации о становлении нашего города, главное, что это всё доступно! Как же я был рад, когда смог услышать историю становления и задумку проекта с самых его азов от Ивана.

Креативный, позитивный и максимально открытый человек – Сергей Сысоев. Его выступления о действиях и составе креативной группы и “Креатив-тонус” запомнились больше всего. Я всегда задавался вопросом, как оставаться на креативной волне и не выгорать от своей деятельности, а после выступления все вопросы отпали. Понял, что главное не загонять себя в рамки времени и уметь отдыхать. А на второй день сумел даже получить автограф!

В целом, потрясающий форум, который оставил массу положительных эмоций, а также тонну ценной информации, которая поможет развивать и свой бренд, и свою креативную группу и многое другое».

Образовательный форум позволил соприкоснуться с актуальной, практически значимой информацией. Насыщенная программа и живое общение спикеров с участниками никого не оставило равнодушным.