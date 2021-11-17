В Омском ГАУ состоялась встреча студентов и сотрудников университета с главным врачом БУЗОО "КМХЦ" В.Г. Бережным в рамках проекта «Спроси у доктора»

Проект волонтерского центра «Единой России» «Спроси у доктора» очень востребован. Вадим Григорьевич Бережной считает, что благодаря ему, сотни омичей останутся в живых. Мероприятия проходят в омских школах, вузах, на крупных предприятиях.

В ходе встречи обсуждались вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции COVID–19 и необходимости вакцинации.

Вадим Григорьевич рассказал аудитории о плюсах и минусах вакцинации, а также о последствиях COVID-19: «Мы обратили внимание, что многие доктора, которые спасают людей от коронавируса, созрели до того, чтобы поделиться своими знаниями о вакцинации и рассказать об этом правду. Это те люди, которые ежедневно работают с ковидом, которые четко знают, где правда, а где вымысел».

«Лично я привился в числе первых, в начале декабря меня ждет уже ревакцинация. К прививкам я отношусь совершенно спокойно, все вижу своими глазами. В нашем инфекционном ковидном стационаре статистика «говорящая»: от общего числа заболевших 92 % - это не привитые люди. Все привитые болеют достаточно легко, лечатся амбулаторно и не нуждаются в стационаре», - уточнил Вадим Григорьевич Бережной.

«Формат примечателен тем, что можно задавать вопросы напрямую. Тема вакцинации активно обсуждается в студенческом сообществе, многие студенты уже переболели и не понаслышке осознают важность вакцинации. Уровень доверия к Вадиму Григорьевичу очень высокий, ребята знают, что он с первых дней на передовой борьбы с коронавирусом, они чувствуют его компетентность» - прокомментировала Жанна Константиновна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ.

По окончании встречи Вадим Григорьевич ответил на все вопросы студентов и сотрудников университета, а их было немало, призвал беречь себя и своих близких и подчеркнул важность ведения здорового образа жизни. Встреча со студентами Омского ГАУ прошла уже во второй раз с соблюдением санитарных норм безопасности,включая половинную заполняемость помещения и индивидуальные маски.