Названа причина, по которой жители двух округов Омска остались без света

Сотни омичей на два часа остались без света. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неожиданно для себя накануне жители нескольких округов Омска остались без света. В темноте омичи остались почти на два часа.

С 19:15 до 20:50 не было на улицах Лермонтова, 10 лет Октября, Куйбышева.

С 22:00 до 23:45 без света обходились на Декабристов, Пушкина, Масленникова, Богдана Хмельницкого, 5-я Линия, 3-я Транспортная, Краснопресненская, 2-я Транспортная, Ипподромная.

Дольше всех без электричества оставались жители Нефтяников с 22:30 до 2:00. Не было света на улицах проспекте Мира, Нефтезаводская и 20 Партсъезда.

Отключения произошли из-за серьезной аварии на трансформаторной подстанции. Поломку исправили, подачу электричества восстановили. Сейчас ПАО «Сатурн», которым принадлежит подстанция, совместно с Ростехнадзором проводят проверку.