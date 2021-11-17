15 ноября в Омском ГАУ стартовал корпоративный интенсив «Цифровая трансформация: образование и наука 4.0»

Образовательный интенсив направлен на развитие людей и команд внутри университета, способных оказать влияние на развитие вуза с учетом сложившихся трендов в науке, образовании, молодежной политике, деятельности, направленной на развитие бренда и укрепление имиджа, цифровой трансформации. Участников ждут две недели интенсивного общения, проектирования и обучения. По результатам обучения в каждой школе будут сгенерированы идеи, которые впоследствии должны стать программными документами, стратегическими проектами вуза, структурных подразделений, эффективными инициативами.

Для руководителей структурных подразделений - главных стратегов и тактиков вуза было проведено занятие в школе «Стратегическое управление» по вопросам трансформации стратегического управления. Эксперты занятия Козлова О.А., начальник отдела международных связей, д.э.н., профессор, Мозжерина Т.Г., начальник СУДРиОР. Были рассмотрены вопросы систематизации стратегического управления в вузах и современные подходы к разработке стратегии. Школа стала возможностью для проведения ретроспективного анализа системы стратегического планирования деятельности университета и оценки ее современного состояния, перспектив дальнейшей трансформации с учетом нарастающей с каждым годом актуальности проектного подхода и глобализации образования в целом.

Состоялись также первые занятия в школе «Педагогический дизайн», на которых были рассмотрены вопросы:

- педагогический дизайн: принципы, задачи, модели (эксперт - Васюкова М.В., канд. экон. наук, доц.);

- цифровая образовательная среда как объект педагогического дизайна. Smart-образование как основа педагогического дизайна, понятие МООК, типы, виды МООК, существенные характеристики МООК (эксперт - Фоминых Н.Ю., профессор кафедры иностранных языков №1 РЭУ имени Г.В. Плеханова (г. Москва), д-р педагог. наук, доц.).

Занятия прошли в позитивном настроении. Участники школы получили домашнее задание, в рамках выполнения которого каждый участник разработает собственный онлайн-курс.

Чернопольская Н.Л.:«В первый день обучения в школе педагогического дизайна понравилась актуальность и полезность информации, которую в отличие от большинства существующих учебных материалов можно использовать в реальной трудовой деятельности. Также хочется отметить высокую профессиональную компетентность организаторов школы, системную, целенаправленную организацию преподавателей, умело использующих информационно-коммуникационные технологии, побуждающие к самостоятельной работе, повышающие познавательный интерес, мотивацию к учению и обеспечивающие возможность аналитически мыслить».

Степанова Т.Ю.: «Тема МООК как нового образовательного формата сегодня очень актуальна, хочется отметить значение практического опыта создания МООК и профессионализм лектора».

Рябкова Д.С:«Первый день занятий в школе "Педагогический дизайн" прошел динамично и познавательно. Хочется отметить удачный выбор темы и спикеров - высокого профессионального уровня с детальными разъяснениями и актуальными рекомендациями по содержательной части!»

Иванова Ю.Н.:«Спасибо организаторам за возможность участия в таком масштабном мероприятии! Фоминых Н.Ю. отдельное спасибо за очень интересную лекцию и легкое общение!»

Цыплёнкова И.В.:«Первый день работы школы педагогического дизайна прошёл на высочайшем уровне. Всё было динамично, нескучно, прекрасно сделано визуально. Уровень полезности материала - максимальный, методика проведения - отличная. Спасибо спикерам и организаторам!»

В конференц-зале РСХБ работала школа эффективной науки. Поприветствовал участников школы проректор по научной работе Новиков Ю.И. В рамках открытия состоялся интересный и содержательный разговор между ведущими учеными университета и участниками интенсива по вопросам продвижения своих научных исследований, формирования и развития научных коллективов, создания устойчивых международных коллабораций при реализации междисциплинарных проектов. Своим опытом организации научной деятельности поделился профессор Хамит Коксель. С информацией по своим проектам выступили Бойко Т.В., Нежевляк О.В, Молибога Е.А и Погорелова Н.А.

Благодаря школе работы с талантливой молодежью, ее участники узнали об основных направлениях работы с учетом проектного подхода и формируемой коворкинг-инфраструктуры. Экспертом школы выступил выпускник вуза, бизнес-тренер, эксперт образовательных программ общественной палаты РФ, управляющий партнер компании Start Fly Затолокин Артем.

Согласно расписанию, каждый день обучения завершается игротехникой - ФИЕСТОЙ! В рамках ФИЕСТЫ участники интенсива в первый день сыграли в известнейшую психологическую игру, где очень важно быстро думать, четко определять эмоции других игроков, хорошо планировать и быть крайне убедительным, которую мы усложнили. В интерактивной интеллектуальной игре-викторине "ИнтелМафия" выживает тот, у кого широкий кругозор и отличные знания в разных областях. Участники оттачивали навыки общения в сложных ситуациях: сможете убедить других в этой игре и никакие переговоры, беседы, разговоры, диалоги, соглашения и дебаты не станут для вас проблемой. В ходе игры участники развивали умение чувствовать собеседника, навыки управления общественным мнением, находчивость, риторику, умение вести себя в конфликтной ситуации. Желающих поиграть оказалось больше, чем планировали организаторы. В итоге победила команда МАФИИ!

Что же такое "Фиеста"? Это интерактивные и настольные игры для тех, кто хочет прокачать коммуникативные, аналитические, стратегические, ассоциативные и прочие навыки в нетрадиционном для вуза формате, а также освоить новые методы работы со студентами. Игры будут меняться ежедневно. Анонс игры текущего дня организаторы Фиесты размещают в день игры в 13-00. Количество активных игроков ограничено, поэтому предусмотрена запись на каждую игру. Ссылка для записи также размещается в анонсах.