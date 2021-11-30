Губернатор Бурков заявил, что Омская область по заболеваемости ковидом вышла на плато

Вводить QR-коды в общественном транспорте пока не стали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Александр Бурков прокомментировал санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Он заявил, что недавно введенные ограничения дали свои плоды. И вспышка коронавируса отступила.

- Сегодня Омская область по показателям заболеваемости коронавирусом вышла на плато. Ограничения, введенные в начале ноября оперативным штабом, показали свою эффективность. Мы видим, что заболеваемость уже более двух недель держится на одном уровне, снизилось количество госпитализаций с трехсот в начале месяца до двухсот в конце, выросли темпы вакцинации, - сказал губернатор.

В очередной раз Александр Бурков высказался и за введение QR-кодов. Для этого, по его словам, нужно и дальше создавать зоны, свободные от ковида.

- Для этого в некоторых отраслях введена система QR-кодов. Сейчас уже более 902-х тысяч омичей приняли участие в прививочной кампании и беспрепятственно пользуются услугами торговых центров и общепита, - сказал Александр Бурков.

Добавим, что по итогам последнего заседания оперштаба в регионе пока отказались вводить QR-коды в общественном транспорте. И разрешили работу общепита по ночам.