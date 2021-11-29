Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 12:12

Омич получил 5,5 лет тюрьмы за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Суд уже рассмотрел его дело
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омичу не удалось подкупить честного сотрудника ФСБ.

Омичу не удалось подкупить честного сотрудника ФСБ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из омичей решил, что заработать можно по-крупному на азартных играх. Но они, как известно, запрещены. Недолго думая омич решил, что надежнее всего будет обратиться за покровительством к кому-нибудь из ФСБ. Он связался с сотрудником и предложил за взятку оказать содействие в ведении бизнеса.

Силовик оказался честным и брать деньги не стал. А еще сообщил об этом своим коллегам. Омича быстро задержали и предъявили обвинение в попытке дачи взятки в крупном размере. Сегодня ему вынесли приговор. Суд решил отправить омича в колонию строгого режима на 5 с половиной лет. А также ему придется выплатить штраф в трехкратном размере взятки.