Омич получил 5,5 лет тюрьмы за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Омичу не удалось подкупить честного сотрудника ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из омичей решил, что заработать можно по-крупному на азартных играх. Но они, как известно, запрещены. Недолго думая омич решил, что надежнее всего будет обратиться за покровительством к кому-нибудь из ФСБ. Он связался с сотрудником и предложил за взятку оказать содействие в ведении бизнеса.

Силовик оказался честным и брать деньги не стал. А еще сообщил об этом своим коллегам. Омича быстро задержали и предъявили обвинение в попытке дачи взятки в крупном размере. Сегодня ему вынесли приговор. Суд решил отправить омича в колонию строгого режима на 5 с половиной лет. А также ему придется выплатить штраф в трехкратном размере взятки.