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Общество29 ноября 2021 11:17

Документы на пост мэра подали медик и работник ОНПЗ

Число кандидатов растет, но все равно их меньше, чем на прошлых выборах
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске появились еще два кандидата в мэры.

В Омске появились еще два кандидата в мэры.

В Омске продолжается прием документов на пост главы города. Любой желающий может подать их до конца недели. Сегодня кандидатами стали еще два человека.

Документы принес 31-летний Алексей Байков. Он окончил омский государственный медицинский университет, но надолго в профессии не задержался. 9 лет он состоял в партии КПРФ, но позже из-за политических разногласий перешел в партию «Коммунисты России».

Вторым кандидатом стал 42-летний Рустам Рахимжанов. Он учился в техническом университете, является примерным семьянином и работает на ОНПЗ.