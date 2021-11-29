Документы на пост мэра подали медик и работник ОНПЗ

В Омске появились еще два кандидата в мэры.

В Омске продолжается прием документов на пост главы города. Любой желающий может подать их до конца недели. Сегодня кандидатами стали еще два человека.

Документы принес 31-летний Алексей Байков. Он окончил омский государственный медицинский университет, но надолго в профессии не задержался. 9 лет он состоял в партии КПРФ, но позже из-за политических разногласий перешел в партию «Коммунисты России».

Вторым кандидатом стал 42-летний Рустам Рахимжанов. Он учился в техническом университете, является примерным семьянином и работает на ОНПЗ.