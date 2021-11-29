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Общество29 ноября 2021 11:14

В ноябре Управлением Россельхознадзора по Омской области выдано более 2 тысяч фитосанитарных сертификатов для вывоза продукции в Республику Казахстан

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В ноябре 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области на четырех фитосанитарных постах на российско-казахстанском участке государственной границы пресечено 7 попыток незаконного вывоза в Республику Казахстан продукции растительного происхождения.

Так, партии пшеницы общим весом 125 тонн пытались вывезти по недействительным фитосанитарным сертификатам, а 2 кубометра пиломатериалов - без фитосанитарного сертификата, удостоверяющего их безопасность.

За нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ.

Всего за месяц при вывозе с территории Российской Федерации в Республику Казахстан специалистами Управления Россельхознадзора проконтролировано более 69 тыс. тонн и 1,22 тыс.м3 подкарантинной продукции, на которую в установленном порядке оформлено и выдано 2305 фитосанитарных сертификатов.

Кроме того, проконтролировано более 32 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в сопровождении 1503 фитосанитарных сертификатов, перемещавшихся в соседнее государство автомобильным транспортом.