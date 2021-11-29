В Омской области за сутки ковидом заразились 584 человека

В Омске пока сохраняется высокий показатель заражаемости ковидом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области продолжают фиксировать высокий уровень заболеваемости коронавирусом. По последним данным в регионе за сутки заразились 584 человека, большая часть из них 429 человек, лечится амбулаторно. Всего за время пандемии в Омской области ковидом заразились 113 989 человек.

Уже традиционно по понедельникам фиксируют самый низкий уровень выздоровевших. За сутки этот показатель составил всего 128 человек, в то время как на прошлой неделе поднимался почти до 700. За все время пандемии победить ковид смогли 89 346 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки умерли 12 человек с этим диагнозом, а за все время наблюдений уже 2 812.