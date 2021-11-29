Депутат Петренко, опубликовавший список голосования за QR-коды, рассказал о реакции коллег из ЗакСобрания

QR-коды в Омской области по решению оперштаба действовали с начала ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне депутаты омского Заксобрания большинством голосов решили поддержать законопроект о QR-кодах. Эта тема вызвала жаркие обсуждения на заседании, нашлись те, что был категорически против, а депутаты-медики рассказывали о реальной опасности вируса и необходимости введения кодов. В итоге большинством голосов депутаты все же поддержали законопроект.

На минувших выходных в телеграмм-канале депутата омского Горсовета Николая Петренко появилась информация о том, как именно проголосовали депутаты. Там были имена тех, кто поддержал проект, кто высказался против и кто воздержался.

Мы пообщались с Дмитрием и узнали, как депутаты отреагировали на публикацию.

- Ну, бывает, люди звонят, что-то спрашивают, я им что-то отвечаю. Но это мое личное дело, - коротко ответил депутат.