Омичи пожаловались на стою бродячих собак у школы в Нефтяниках

Собаки успели создать большую стаю, которая пугает местных жителей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях омичи пожаловались на стаю бродячих собак посреди плотной жилой застройки в районе Нефтяников. Автор поста сняла, как стая собак из 8 животных убегала во дворы.

- Время 23:00 в районе дома №70 по пр. Мира бегало около 20 бродячих собак. Утром дети пойдут в школу (неоднократно видели этих собак по дороге в школу, во дворах), - написал автор поста. На видео 20 животных не попали.

Комментаторы, как обычно, к единому мнению о том, что делать с собаками, не пришли. Но все же сошлись во мнении, что на улице им не место. В департаменте городского хозяйства отметили, что к ним заявок на отлов животных не поступало.

- Ранее в бюджетное учреждение г. Омска «Муниципальный приют для животных» заявок на отлов безнадзорных собак из городка Нефтяников, в частности, из КТОСа «Нефтяник» не поступало, - отметили в мэрии. Также обратили внимание на то, что с приходом зимы бродячих собак на улицах может стать больше за счет тех животных, которые летом жили на стройках и дачах.