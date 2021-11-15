В Омском ГАУ будущие агроинженеры встретились с представителями производства

На встрече присутствовали представители работодателей:

- Самбурский Николай Александрович, начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, главный государственный инженер-инспектор Омской области;

- Гольман Владимир Леопольдович, главный инженер ОАО «Племенной конный завод «Омский» Марьяновского района Омской области;

- представители ОАО «Семиреченская база снабжения»; обучающиеся по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, а также преподаватели факультета технического сервиса в АПК.

Гости рассказали обучающимся о специфике деятельности предприятий, возможности прохождения практик и трудоустройства, об имеющихся вакансиях на предприятиях, о социальных обязательствах, которые может взять на себя компания во время прохождения обучающимися практики и трудоустройства выпускников, поделились опытом трудовой деятельности, дали рекомендации по успешному прохождению собеседования с работодателем.

Инженер сервисной службы ОАО «Семиреченская база снабжения» Казанцев Егор Александрович рассказал студентам о современной сельскохозяйственной технике и специфике работы сервисной службы.

В завершение встречи обучающиеся поблагодарили гостей за участие в проведенном мероприятии.