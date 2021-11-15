Волонтеры Омского ГАУ стали участниками Всероссийского слета волонтеров-экологов "Экологическая перекличка" – 2021

Слет был направлен на формирование новых навыков в сфере охраны окружающей среды, "зеленой" политики, повышение уровня грамотности и культуры обращения с отходами у молодежи России.

Участниками слета стали более 100 представителей молодежи из 23-х регионов России. Мероприятие стало одним из первых Всероссийских съездов волонтеров-экологов и первым собранием Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», отделение которой имеется и на базе Омского ГАУ.

Омский ГАУ представляли активисты волонтерского центра «Глобус»: Лой Екатерина, студентка 2 курса факультета АПЭПиВ; Ефремова Ольга, студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины.

На интенсиве в течение четырех дней студенты поучаствовали в тренинг-площадках, выполняя различные по сложности задачи; учились писать проекты; принимали участие в экологической игре и мастерских по переработке пластиковых крышек и шитья экосумок; слушали лекции на площадках:

1. Диалог на равных с советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи - Тицким Антоном Робертовичем.

2. Лекция директора автономной некоммерческой организации «Центр развития экологических и социальных проектов» Токарева Максима.

3. Площадка «Социальное проектирование» от директора Всероссийского слета волонтеров–экологов «Экологическая перекличка» Шибзухова Аскера.

4. Мастерская по переработке пластика, которую проводила команда «Infinityplastic» из Нижнего Новгорода. Участники слета смогли попробовать своими руками сделать из пластиковых крышек что-то полезное: планшеты для выступлений или брелки.

Вадим Гриценко, специалист проектного направления Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай» рассказал о деятельности своей организации в третий день форума, также поделился успешными практиками и проектами, реализованными волонтерами-экологами, а также призвал всех участников форума участвовать в проектах организации. Всего на форуме собрались 48 представителей "Делай!".

Екатерина и Ольга приняли участие в мастер классе «Экосумки", который провела организатор слета Батуева Бэлла. Участники научились делать экологические сумки из плакатных баннеров.

Своими эмоциями о слете поделились участники форума от нашего вуза:

Лой Екатерина: «Я побывала на одном из лучших слетов! Каждый день проходили различные мастер-классы и лекции, а самой запоминающейся была экскурсия на Эльбрус. Мне удалось познакомиться с ребятами из разных уголков России: все мы такие разные, но нас объединяет одно - это помощь в решении экологических проблем и участие в спасении природы».

Ольга Ефремова: «Это мой первый подобный форум, в котором я чувствовала себя на одной волне с ребятами. Спасибо огромное за создание прекрасного мероприятия директору форума Аскеру Шибзухову, а также всему составу организации слета, которые вместе планировали наши дни. На слете прошло множество тренингов: от открытого микрофона до экологической игры "Экоквиз". Я благодарна нашему вузу за возможность посетить столь важное событие!»