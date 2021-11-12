Преподаватели Омского ГАУ провели занятия со школьниками Татарского района Новосибирской области

Для старшеклассников 10-11 кл. преподаватели провели профильные занятия по общеобразовательным предметам: биологии, химии, математике, физике.

Светланой Петровной Кузьминой, доцентом кафедры агрономии, селекции и семеноводства агротехнологического факультета проведено занятие, посвящённое изучению хромосомного набора клетки. Ребята рассмотрели структуру хромосом, их индивидуальность, изучили их функции и способность к самовоспроизведению, их роль в передаче наследственной информации от одного поколения растительных и животных организмов к другому. Обнаружили в неделящемся ядре клетки хроматиды и хромомеры (их число, положение и величину). Изучили химический состав хромосом. Рассмотрели цикл конденсации хромосом во время митоза, уровни структурной организации хромосом. Изучили специфические особенности хромосомного набора у разных видов, нашли их диплоидный и гаплоидный наборы. Отметили особенности тонкого строения хромосом, их типы и форму, дифференцировали хромосому по длине, нашли положение центромеры, вторичной перетяжки и теломеры. Познакомились с цитологическими картами. Выяснили причины возникновение генетических перестроек. Изучили кариотипы разных объектов, число хромосом в соматической клетке, их размер, морфологию.

Татьяна Петровна Мицуля, доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе на занятии по химии рассмотрела со школьниками особенности расчета степени окисления углерода и расстановки коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях с участием углеводородов. Повторили основные законы химии и научились на практике использовать их для определения молекулярной формулы вещества.

Ольга Вирославовна Корчинская, старший преподаватель кафедры математических и естественнонаучных дисциплин факультета технического сервиса в АПК провела занятия по математике в университетском формате (парами), на которых были рассмотрены решения задач по теме «Неравенства» - дробно-рациональные, иррациональные, показательные. Внимание ребят акцентировано на типичных ошибках, которые часто возникают при решении неравенств каждого вида. Не остался в стороне и важный для школьников вопрос подготовки к ЕГЭ.

Элла Васильевна Логунова, старший преподаватель кафедры математических и естественнонаучных дисциплин факультета технического сервиса в АПК провела занятия по физике, на которых разобрали этапы решения заданий части "С" для сдачи ЕГЭ.

Агроклассников 8-9 классов преподаватели университета продолжили знакомить с профессиями агропромышленного комплекса.

Марина Николаевна Гонохова, доцент факультета ветеринарной медицины познакомила обучающихся с особенностями морфологии крови животных. Школьники узнали о важности проведения анализа крови для выявления патологии в организме. Поговорили о клеточном составе этой жидкой ткани. Попробовали себя в роли ветеринарных врачей и лаборантов: на макете сосудистой системы попробовали взять кровь с помощью вакуумного прибора Вакутейнера, заполнили сопроводительные документы к взятому образцу крови для лаборатории и подсчитали лейкоцитарную формулу. С помощью микроскопа определили принципиальные отличия крови земноводных от крови млекопитающих. Ребята принимали активное участие, приобрели новые знания, задавали вопросы и делились положительными впечатлениями о проведенном занятии.

На занятиях Романа Павловича Горбулина, ассистента кафедры геодезии и дистанционного зондирования землеустроительного факультета и Вадима Ступаченко, обучающегося 3 курса этого факультета ребята познакомились с новой для них наукой - геодезией. Школьники узнали на основе чего создаются топографические карты, изучили устройство геодезического прибора теодолита 2Т30. В процессе работы ребята научились приводить прибор в рабочее положение, а именно центрировать и горизонтировать его. Изучили шкаловой отсчетный микроскоп и определили цену деления одного штриха. Главной задачей было правильно снять отсчеты и вычислить горизонтальный угол между двумя марками и занести все данные в специальный журнал измерений горизонтальных углов. Ребята с удовольствием выполняли задания с теодолитом и проводили измерения.

Представители факультета технического сервиса в АПК Андрей Иванович Забудский, старший преподаватель кафедры технического сервиса, механики и электротехники и Екатерина Романова, обучающаяся факультета провели занятие под названием «Роботизированные системы в АПК». Изначально со школьниками состоялся диалог, ребята постарались найти ответы на вопросы: кто же такие роботы и для чего они, в первую очередь, нужны. После чего агроклассники научились управлять роботами, и каждый из них совершил заезд на агророботе по искусственному полигону.

Валентина Ивановна Попова, доцент кафедры агрохимии и почвоведения факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования провела лабораторную работу по определению качества овощной продукции. Агроклассники определили содержание кальция трилонометрическим методом в присутствии индикатора мурексида из приготовленной «вытяжки» из овощей. Целью было выяснить степень информированности учащихся о роли кальция и исследовать его содержание. Также ребята визуально выявили наличие в овощной продукции нитратного азота (нитратов) путём воздействия на них реактива - дифениламина. Окрашивание синего цвета указывало на присутствие нитратов в анализируемом объекте. Кроме этого, познакомились с портативным прибором N-Тестер, использующим фотометрический метод диагностики растений, и определили индекс количества содержания хлорофилла на примере комнатных растений.

Параллельно прошла встреча с руководителями и специалистами Управления образования администрации Татарского района Новосибирской области, директорами школ Татарского района Новосибирской области, на которой университет представила Любовь Михайловна Карпук, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Центра профессиональной ориентации и трудоустройства Омского ГАУ. На совещании обсудили направления сотрудничества университета и образовательных организаций района, возможности корпоративного обучения руководителей школ, учителей по программам дополнительного образования вуза, договорились о новой встрече на базе университета.