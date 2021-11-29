Омич вынес на мусорку охотничье ружье

Оружие нашли уже при сортировке мусора на заводе. Фото: ООО "Магнит"

Необычная находка ждала сортировщиков мусора на заводе в Кировском округе. Мусор отсортировали магнитным сепаратором, а уже в нем рабочие нашли двуствольное охотничье ружье. Об этом тут же сообщили в полицию.

Следователи изъяли ружье. Оно было не заряженным, с хорошо читаемыми номерами. Просто выбросить оружие в мусор нельзя, даже если оно сломано или старое. Его необходимо сдать в любое отделение полиции. Сейчас хозяина оружия разыскивает полиция. Ему грозит ответственность за допущенный нарушения.