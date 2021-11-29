АО «Омск РТС» предупреждает о негативных последствиях банкротства

В прошлом году вступил в действие Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» от 31.07.2020 № 289-ФЗ, допускающий возможность подачи заявлений наряду с судебным порядком, также внесудебное банкротство гражданина через органы МФЦ, что значительно упростило данную процедуру.

Реклама услуг процедуры освобождения от долгов вводит граждан в заблуждение, поскольку концентрирует внимание только на положительных аспектах списания задолженности, но умалчивает о негативных последствиях процедуры.

В соответствии со ст. 213.27 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь это требования граждан, перед которыми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования о взыскании алиментов; во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. Ресурсоснабжающие организации попадают в третью очередь, то есть становятся самыми последними получателями от должника.

- В настоящее время наблюдается рост количества заявлений о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд Омской области с суммой дебиторской задолженностью от 250 000 руб. Основная категория организаций, кому должны люди - это банки и ресурсоснабжающие организации. Например, за 9 месяцев 2021 года АО «Омск РТС» заявило требования о включении в реестр требований кредиторов в порядке арбитражного судопроизводства по делам по банкротству физических лиц по 80 делам на общую сумму более 5 миллионов рублей. Это на 54 заявления и на 3 миллиона рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, - рассказал заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.

На время процедуры банкротства у человека закрывается доступ ко всем денежным операциям по счетам и картам. Они уходят под контроль финансового управляющего.

- Вы будете обязаны передать ему все карты, пароли от «Личных кабинетов» онлайн-банков и электронных счетов, - продолжает Олег Хилько. - Распоряжаться своим имуществом без одобрения управляющего тоже нельзя - продать квартиру или купить машину, находясь в стадии банкротства невозможно. Также под запретом все сделки отчуждения, дарения имущества в пользу родных. В течение пяти лет необходимо уведомлять о своем банкротстве при обращении за новым кредитом или займом, при покупке товаров в рассрочку, что исключает возможность нового кредитования, а в течение трех лет нельзя занимать управленческие должности в организациях.

Кроме этого по определению суда в рамках рассмотрения процедуры банкротства может быть закрыт выезд за границу. А вот административная и/или уголовная ответственность при выявлении фактов сокрытия имущества по статье «мошенничество» (ст. 14.13 КоАП РФ, ст. 195-197 УК РФ) вполне возможна.

Повысить финансовую грамотность населения непросто, это глобальная проблема, требующая системного подхода. Однако каждый в ответе за свой личный уровень финансовой грамотности и уровне осведомлённости. Важно вовремя взять ситуацию под контроль, потому что иначе долги начинают расти как снежный ком. И банкротство в данном случае не является выходом, а наоборот имеет отрицательные для должника последствия и несет в себе значительный риски.