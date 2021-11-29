«Мне домой надо»: Омичка уснула в снегу на остановке и чуть не замерзла

Омичка уснула в снегу на остановке и чуть не замерзла. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время вечернего патрулирования улиц сотрудники ДПС заметили странный предмет в снегу на остановке общественного транспорта недалеко от Русской Поляны. Подъехав ближе, полицейские поняли, что это человек. Он лежал лицом в снегу на пустой остановке. Патрульные остановились, чтобы проверить, что произошло, даже предполагали, что человек умер.

- Давай, поднимаем. Дышит, но замерзла уже. Что с вами произошло? – спросил один из полицейских. Замерзавшей оказалась пьяная женщина. Она долго не могла понять, что происходит и прийти в себя.

- Домой надо, - причитала она. – Вы не понимаете, мне домой надо. Что случилось-то? – недоумевала омичка, пока полицейские пытались усадить ее в машину, чтобы согреть.

Спустя несколько минут женщину удалось завести в автосервис, расположенный неподалеку. Там она немного согрелась и дождалась скорую. Медики оказали женщине необходимую помощь на месте, а позже госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.