Студенты Омского ГАУ поучаствовали в игре «Думай как эйчар»

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Эйчар - термин происходит от английской аббревиатуры «HR», что обозначает «Human Resources» - человеческие ресурсы.

Мероприятие проходило в «Центре развития карьеры» на базе БУ «Областной центр профориентации». В ходе игры ребята отработали ключевые этапы трудоустройства – составление резюме, прохождение собеседования и краткий рассказ о себе, своих преимуществах (самопрезентация). Обучающиеся также смогли почувствовать себя не только в роли соискателя, но и сами были в роли эйчара.

Опыт, полученный в процессе проведения игры, позволит участникам тренинга увереннее проходить собеседование с работодателем, демонстрировать настрой на сотрудничество, выбирать направление деятельности, позволяющее реализовывать полученные компетенции и развиваться в профессиональной сфере.

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Мероприятие прошло интересно и увлекательно, участники смогли проявить себя, высказывали свои идеи, обосновывали свою точку зрения, аргументировали тот или иной выбор.

Выражаем благодарность за организацию и проведение мероприятия заведующей отделением оценки профкомпетентности и профессиональной адаптации Авдеевой Наталье Викторовне и главному специалисту отдела Романовой Ольге Владимировне.